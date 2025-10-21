İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

İstanbul'da ''Dumansız Türkiye'' kapsamında denetimler sıklaştı! İşletmelere 229 milyon lira ceza

İstanbul Valiliği, 'Dumansız Türkiye' vizyonu çerçevesinde kentte yapılan denetimlerde, 6 bin 595 iş yerine 229 milyon 208 bin 969 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

21 Ekim 2025 Salı 14:53
İstanbul'da ''Dumansız Türkiye'' kapsamında denetimler sıklaştı! İşletmelere 229 milyon lira ceza
İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Dumansız Türkiye" vizyonu çerçevesinde, kentte tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde tütünle mücadelede 1 Ocak-20 Ekim 2025 tarihleri arasında, 254 bin 540 denetim yapıldı. 6 bin 595 iş yerine ceza verildi, 229 milyon 208 bin 969 lira ceza tahakkuk ettirildi. 41 Sigara Bırakma Polikliniğinde, 31 bin 467 muayene yapıldı. 18 bin 385 kişi ilaç, 12 bin 258 kişi danışmanlık desteği aldı. Saha TİM (Tütün ile mücadele) ekipleri ise 100 bin 220 kişiye ulaştı. Sizler de tütün ürününü bırakmak için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek alabilirsiniz."

