İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1507
  • EURO
    43,7762
  • ALTIN
    4072.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı
Güncel

İstanbul'da dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı

İstanbul Büyükçekmece'de dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler ile ilgili geniş çaplı arama başlattı.

İHA17 Nisan 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
İstanbul'da dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı
ABONE OL

İstanbul Büyükçekmece'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesinde gece saatlerinde iddiaya göre polis ekipleri şüphelendikleri motosikletli şahısları durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş etti. Şahıslar daha sonra motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay sonrası özel harekat polisleri ve çok resmi ekip olay yerine geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliler ile ilgili geniş çaplı arama başlattı. Şahısların bıraktığı motosiklet ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

  • Büyükçekmece motosikletli
  • Polise ateş açtı
  • Şüpheliler aranıyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.