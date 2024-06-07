İstanbul'da düzenlenecek D-8'de bir ilk

Ankara'nın uluslararası alanda gerçekleştirdiği girişimlerin yeni bir örneği olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze'deki gelişmelerle ilgili 8 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da olağanüstü toplanıyor. D-8'in ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek olmasına dikkat çekiliyor.

İSRAİL ZULMÜNE SESSİZ KALINMAYACAK

Toplantının, D-8 ülkelerinin Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlanacağı öğrenildi.

Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul edecekleri bildirildi. Ortak bildiriyle, İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımları içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilerek, uluslararası topluma yönelik kuvvetli bir çağrıda bulunulması öngörülüyor.

Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi, hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkanı harekete geçirirken, İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendirmekten geri kalmıyor.

Tamamı önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D-8'in, toplam nüfusu 1,2 milyar, gayri safi yurtiçi hasılaları toplamı 4,8 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor. Bu vasıflarıyla D-8, Gazze konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından yürütülen diplomatik çabalara ağırlık kazandıracak ve bu çabaların etkinliğini artıracak bir teşkilat niteliğinde olması dikkat çekiyor.

D-8'İN TARİHİNDE BİR İLK



Ekonomik bir temelde kurulmuş olan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.

GELİŞEN SEKİZ ÜLKE TEŞKİLATI (D-8)



D-8, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu teşkilatın Sekretaryası da İstanbul'da yerleşiktir. Üç kıtaya yayılan sekiz ülke tarafından sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek üzere kurulan D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkelerini temel almaktadır. D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülmektedir