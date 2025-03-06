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  • İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleri ve bu bölgelerde yer alan şahıslarla irtibatlı oldukları değerlendirilen yabancı terörist savaşcı oldukları belirlenen 20 şüpheli tespit edildi.

14 şüpheli yakalandı

Son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan ve bu açıdan tehdit oluşturduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 9 ilçe ve 18 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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