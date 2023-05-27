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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu! 2 organizatör gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece‘de bir minibüse düzenlenen operasyonda, 15 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve bir rehber gözaltına alındı.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu! 2 organizatör gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Göçmen Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 17 Mayıs'ta Büyükçekmece'de bir minibüs şüphe üzerine takibe alındı. Durumundan şüphelenilen araç ilçe çıkışında durduruldu. Yapılan aramalarda arka kısmında Asya ve Ortadoğu kökenli 15 mülteci yakalandı. Ayrıca bu kişileri taşıyan araç şoförü O.Y. ve düzensiz göçmenlere rehberlik eden M.B. isimli 2 organizatör gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin ülkeye düzensizyollardan giriş yaptıkları, insan kaçakçıları ile Avrupa ülkelerine gitmek için 3 bin avro paraya anlaştıkları belirlendi. Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen O.Y. ile M.B. adlı 2 şüpheliye "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında 86 bin 100 lira para cezası kesildi. Düzensiz göçmen sevkiyatında kullanılan minibüs ile 18 uyku tulumu ve 1 seyyar merdivene el konuldu.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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