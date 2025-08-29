İSTANBUL 30°C / 20°C
  Güncel
Güncel

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

29 Ağustos 2025 Cuma 07:34
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için "şok evi" diye tabir edilen adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteği ile operasyon yapıldı.

Zeytinburnu ilçesindeki operasyonda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak'ta belirlenen 3 adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin yakalandığı evlerde polis ekipleri bir süre arama yaptı.

Operasyonun Zeytinburnu dışında 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

