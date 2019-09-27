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İstanbul'da eğitime devam kararının ardından öğrenciler okullarına gitti

İstanbul’da yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti.

  • İHA
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İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Sabah erken saatlerinde kalkarak eşyalarını toplayıp evlerine geçen aileler, depremin üzerinden 19 saat geçmesinin ardından çocuklarını hazırlayıp okula gönderdi.
 
Çocuğunu okula bırakan Ferhan Can isimli veli ise okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, “Dün olan deprem, 1999 depremine göre heyecan ve tedirgin ediciydi. Televizyondaki konuşan insanlar olsun. İnsanları güzel bir şekilde bilgilendirmelerini istiyoruz. Devam etmesi güzel tabii. Her gün artçılar olacak, her gün deprem olacak diye bir şey yok” dedi.
Okul ve civarında da herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten bir veli de, "Şu anda korkulacak bir şey yok. Okulumuzda yeni. O nedenle herhangi bir olumsuzluk yok. Çocuklarda da öyle bir olumsuz heyecan yok" şeklinde konuştu.
 
Okul kapılarının açılmasının ardından öğrenciler derslerine devam etmek için sınıflarına girdi.

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

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