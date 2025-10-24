İSTANBUL 25°C / 17°C
24 Ekim 2025 Cuma
  Güncel
  İstanbul'da eğitime yağmur tatili: Valilik duyurdu
Güncel

İstanbul'da eğitime yağmur tatili: Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, öğlen saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini bildirdi.

24 Ekim 2025 Cuma 14:06
İstanbul'da eğitime yağmur tatili: Valilik duyurdu
İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğunun oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

Kuvvetli sağanak geliyor

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

