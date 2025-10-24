İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğunun oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

Kuvvetli sağanak geliyor Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."