İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Gecenin erken saatlerinde Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Uyuşturucu operasyonu kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı. Öte yandan oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ancak her iki ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.