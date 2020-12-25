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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon düzenlendi.

AA25 Aralık 2020 Cuma 07:37 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 07:37
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İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için kent genelinde 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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