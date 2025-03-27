İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0151
  • EURO
    41,2734
  • ALTIN
    3728.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 10 milyon TL
Güncel

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 10 milyon TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri'de bir depoya düzenlendiği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 6 bin 558 litre etil ve metil alkol ele geçirildi.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 19:05 - Güncelleme:
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 10 milyon TL
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, geçtiğimiz günlerde şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada bin litre sahte alkol üretiminde kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, alkollü sıvının yüklenmiş olduğu Silivri'de bulunan depoyu tespit etti. 25 Mart günü depoya gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 6 bin 558 litre etil ve metil alkol, 5 adet aktif karbonlu filtreleme cihazı ve 1 adet dolum makinesi ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.