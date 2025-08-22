İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

İstanbul'da eller Gazze için semaya kalkacak

Filistin'e Destek Platformu, yarın Fatih Camii'nde yatsı namazına müteakip Gazze için program düzenleyecek. Programda soykırımcı İsrail'in zulmü altındaki Gazzeliler için dua edilecek.

22 Ağustos 2025 Cuma 15:29
ABONE OL

Filistin'e Destek Platformu, katil İsrail'in zulüm altındaki Filistinlilere destek programlarını sürdürüyor. Filistin'e Destek Platformu bu kapsamda "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" programı düzenleyecek.

Konuya ilişkin Platformu'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Soykırımın ve açlığın pençesindeki Gazze için Fatih Camii'nde yatsı namazında dua etmek üzere buluşuyoruz. Seccadeni al gel." denildi.

Açıklamanın devamında programın 23 Ağustos 2025'te (yarın), Fatih Camii'nde yatsı namazına müteakip yapılacağı açıklandı.

