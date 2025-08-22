İstanbul'da eller Gazze için semaya kalkacak

Filistin'e Destek Platformu, katil İsrail'in zulüm altındaki Filistinlilere destek programlarını sürdürüyor. Filistin'e Destek Platformu bu kapsamda "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" programı düzenleyecek.

Konuya ilişkin Platformu'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Soykırımın ve açlığın pençesindeki Gazze için Fatih Camii'nde yatsı namazında dua etmek üzere buluşuyoruz. Seccadeni al gel." denildi.

Açıklamanın devamında programın 23 Ağustos 2025'te (yarın), Fatih Camii'nde yatsı namazına müteakip yapılacağı açıklandı.