İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2021 Cumartesi / 7 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
Güncel

İstanbul'da ''en güzel'' kurbanlıklar yarıştı

Sultangazi Belediyesi'nce 'En Büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması' düzenlendi.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:22 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:22
ABONE OL

Sultangazi'deki kurban pazarında düzenlenen yarışmada onlarca büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından süslendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada jüri üyeleri, 17 büyükbaş arasında en güzel ve en büyük kurbanı seçti.

Yarışma sonucunda Çankırı'dan getirilen 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki, 35 bin liraya satılan "Yaren" isimli kurbanlık birinci seçildi.

Kurbanlıklardan birinciye tam altın, ikinci seçilen "Padişah"a yarım altın, üçüncü seçilen "Kösedağ"a ise çeyrek altın hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün burada kurban edilecek en güzel hayvanı seçmiş olacağız. Kurbanlık hayvanların hepsi bir birinden güzeller. Bu ve benzeri faaliyetleri buraya gelen kıymetli komşularımıza bir şenlik olsun diye düzenliyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı geçirmeyi diliyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.