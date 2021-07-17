İstanbul'da ''en güzel'' kurbanlıklar yarıştı

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:22 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:22

Sultangazi'deki kurban pazarında düzenlenen yarışmada onlarca büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından süslendi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada jüri üyeleri, 17 büyükbaş arasında en güzel ve en büyük kurbanı seçti.



Yarışma sonucunda Çankırı'dan getirilen 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki, 35 bin liraya satılan "Yaren" isimli kurbanlık birinci seçildi.



Kurbanlıklardan birinciye tam altın, ikinci seçilen "Padişah"a yarım altın, üçüncü seçilen "Kösedağ"a ise çeyrek altın hediye edildi.



Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün burada kurban edilecek en güzel hayvanı seçmiş olacağız. Kurbanlık hayvanların hepsi bir birinden güzeller. Bu ve benzeri faaliyetleri buraya gelen kıymetli komşularımıza bir şenlik olsun diye düzenliyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı geçirmeyi diliyorum." dedi.