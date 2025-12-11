İSTANBUL 14°C / 6°C
  İstanbul'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Güncel

İstanbul'da eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Pendik'te bir kadının, evinde eski eşi tarafından saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Pendik'te, evinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın öldü.

Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.

Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş Demir yakalandı.

Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

  • İstanbul Pendik
  • kadın cinayeti
  • soruşturma başlatıldı

