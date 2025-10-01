İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

İstanbul'da esrarengiz cinayet! ''Polis yeleği'' detayı

Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 06:36
Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi, Hadımköy İstanbul Caddesi'de saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla bilinmeyen bir sebeple caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası başından vurulan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırıya uğrayan ve yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi.

Saldırganlar aynı araçla hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

