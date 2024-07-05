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İstanbul'da etkili sağanak

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili oluyor.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:54 - Güncelleme:
İstanbul'da etkili sağanak
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Kentin Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Beykoz Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde de sağanak nedeniyle vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise başta Sarıyer olmak üzere Boğaz ve çevresinde aralıklarla yağış görüldü. Fatih'te de bazı bölgelerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerleyebildi. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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