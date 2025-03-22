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İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı

İstanbul Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 26 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, daha önce alınan kararla 19-23 Mart'ta 4 gün süreyle kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Ancak ilde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasının sürdürülmesi gerekliliğinin değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğiyle genel asayişin tesis edilmesi amacıyla, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart ve afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin a, b ve c bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23 Mart saat 00.01'den 26 Mart saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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