İstanbul'da Eyüpsultan'daki ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

İslambey Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahşap ev tamamen yandı.



Yabancı uyruklu 4 kişinin kaldığı evin, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Yangının çıktığı evin yan sokağındaki pazarda çalışan Nevzat Aydın, "Arkadaşlarım yangın çıktığını söyleyince koşa koşa geldim. Baya bir duman vardı. Yangın büyüktü. Neden çıktığını bilmiyorum." dedi.