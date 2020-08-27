İstanbul'da fabrikada korkutan patlama

Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor
DHA27 Ağustos 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:15
İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor