İstanbul'da fabrikada korkutan patlama

DHA 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:15

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor