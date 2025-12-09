İSTANBUL 11°C / 7°C
İstanbul'da fabrikada yangın

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA9 Aralık 2025 Salı 14:09
İstanbul'da fabrikada yangın
İstanbul Bakırköy'de etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangın ise havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etiket üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Fabrikada çıkan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, yangın esnasında yükselen alevler kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Olayda, can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

