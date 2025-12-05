İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5413
  • EURO
    49,5858
  • ALTIN
    5749.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 23:02 - Güncelleme:
İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
ABONE OL

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın Tınaz (46) ile Emel Tınaz'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan, Yasin Bayraktar (25), Gamze Bayraktar (26) Hasan Kılıç (60), Turan Arslan (55) ve Semih Kaplan (35) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.