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İstanbul'da feci kaza kamerada

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, yol ortasında tabela direğine çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, motoru tamamen kopan araçtaki 1'i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

IHA17 Ocak 2022 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
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Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CYC 796 plakalı cipin sürücüsü Oğuzhan Ercen (19) , yağmur sonrası kayganlaşan yolda sür'atli şekilde seyretmeye başladı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra Ercen, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasındaki tabela direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Ercen ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Ela Kemeç (13), Ebrarsu Taşdemir (15) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ise aracın motoru yerinden tamamen koptu. Feci kaza ise kameralara yansıdı.

MOTOR TAMAMEN YERİNDEN KOPTU

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü Ercen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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