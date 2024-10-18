İstanbul'da feci kaza! Otomobil önce yayaya, ardından taksiye çarptı

Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DFB 631 plakalı otomobil, önce yolda yürüyen Halil İbrahim Albak'a, daha sonra Feridun Celep'in kullandığı 34 TKF 53 plakalı taksiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan Albak ile taksideki yolcuya olay yerinde müdahale etti.

Takside sıkışan sürücü Celep ise itfaiyenin kurtarma çalışmaları sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Albak, gazetecilere, aracın önce kendisine, sonra da taksi ile kaldırımdaki tabelalara çarptığını, durumunun iyi olduğunu ve ayakta tedavi gördüğünü söyledi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.