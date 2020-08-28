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  • İstanbul'da feci kaza: Tramvay, halk otobüsüne çarptı
Güncel

İstanbul'da feci kaza: Tramvay, halk otobüsüne çarptı

Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

28 Ağustos 2020 Cuma 13:36 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:36
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