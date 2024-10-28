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İstanbul'da feci olay: Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü olayın şoku ile bölgeden kaçtıktan sonra aracının içerisinde intihar etti.

IHA28 Ekim 2024 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
İstanbul'da feci olay: Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü intihar etti
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Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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