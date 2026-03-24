  • İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 kamu çalışanının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltında
Güncel

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 kamu çalışanının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltında

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında 7 kamu çalışanının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Mart 2026 Salı 10:03
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 kamu çalışanının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşılan, aralarında 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı ile Bank Asya'da hesabı olduğu belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 zanlı yakalandı.

