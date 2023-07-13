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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüten, örgüt üyeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan, terör örgütünün iletişim modeli ankesörlü telefonlardan ardışık aranan 14 zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışan 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğunu tespit eden ekipler, adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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