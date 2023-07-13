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İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, BankAsya hesap artışı gibi deliller elde edilen 6 şüpheli tespit edildi.

6 şüpheliden 3'ünün haricen yapılan araştırmalar sonucu yurt dışında oldukları belirlendi. Soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması içi çalışma başlatıldı.

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