İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, BankAsya hesap artışı gibi deliller elde edilen 6 şüpheli tespit edildi.

6 şüpheliden 3'ünün haricen yapılan araştırmalar sonucu yurt dışında oldukları belirlendi. Soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması içi çalışma başlatıldı.