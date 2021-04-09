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İstanbul'da FETÖ'den 12 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu oldukları iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 09:03 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 09:03
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

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