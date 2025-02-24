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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-40'' operasyonu: 19 zanlıdan 15'i tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlılardan 15'i tutuklandı.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-40'' operasyonu: 19 zanlıdan 15'i tutuklandı
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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri hastalık nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 4 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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