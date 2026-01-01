İSTANBUL 4°C / 0°C
  İstanbul'da Filistin'e destek seli! Gazze yürüyüşüne katılanların sayısı belli oldu
Güncel

İstanbul'da Filistin'e destek seli! Gazze yürüyüşüne katılanların sayısı belli oldu

Yeni yılın ilk gününde soykırımcı İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara tepki göstermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
İstanbul'da Filistin'e destek seli! Gazze yürüyüşüne katılanların sayısı belli oldu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.

Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı.

Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı bildirildi.

Devam eden programda, alana kurulan kürsüden Filistinliler için dualar okunuyor.

