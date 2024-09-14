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Gazze Dayanışması Platformu'ndan İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilere destek

Gazze Dayanışması Platformunun 'Gazze için kıyamdayız, kunuttayız. Seccadeni al gel' programında İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
Gazze Dayanışması Platformu'ndan İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilere destek
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Saraçhane Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Programda, yatsı namazının ardından Filistinliler için kunut duası ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Gazze Dayanışması Platformunun yöneticilerinden Necmeddin Irmak, burada yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı yapılan boykotun devam ettirilmesinin önemini anlattı.

"DÜNYANIN BÜTÜN HAKLARI AYAĞ KALKTI"

Irmak, Gazze'de yapılan mücadelenin Allah'ın ve Hz. Muhammed'in gösterdiği yolda ilerlemek anlamına geldiğini dile getirerek, "Dünyanın bütün halkları, Ayşenur Ezgi Eygi gibi cesur olanlar, Filistin'e ve Filistin'de katledilenlere sahip çıkma noktasında ayağa kalktılar." dedi.

Bu mücadelenin sürekli olması halinde başarılı olunacağına işaret eden Irmak, "Bu mücadele sadece Filistin'i ve Gazze'yi ilgilendiren bir mücadele değil. Dolayısıyla kendimizi bu mücadeleye hazırlamamız gerekli. Tarihin bu yeni akışına karşı kendimizi hazırlamalıyız. Gazze'de kardeşlerimiz üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Onlar kendi sorumluluklarını yerine getirirken, biz de kendi sorumluluklarımızı yerine getirmek için, şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım." diye konuştu.

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