İstanbul'da fırtına! 2 kişi düşen tuğlaların altında kaldı İstanbul Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi