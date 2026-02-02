İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

İstanbul'da fırtına alarmı: Şile'de dev dalgalar

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle Şile Sahili'nde metrelerce yükselen dalgalar oluştu.

2 Şubat 2026 Pazartesi 09:38
İstanbul'da fırtına alarmı: Şile'de dev dalgalar
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Şile Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları kenti adeta esir aldı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok noktada hayat olumsuz etkilenirken, Karadeniz kıyısındaki Şile Sahili'nde oluşan dev dalgalar dikkat çekti. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyları yükselirken, sahil şeridinde etkileyici görüntüler oluştu. Karadeniz'in hırçın yüzünü gözler önüne seren dev dalgalar dronla kaydedildi.

Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyları yükselirken, sahil şeridinde etkileyici görüntüler oluştu. Karadeniz'in hırçın yüzünü gözler önüne seren dev dalgalar dronla kaydedildi.

