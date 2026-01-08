İSTANBUL 17°C / 3°C
  • İstanbul'da fırtına: Ayasofya Camii minaresinin alemi düştü
Güncel

İstanbul'da fırtına: Ayasofya Camii minaresinin alemi düştü

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak cami bahçesine düştü.

8 Ocak 2026 Perşembe 16:15
İstanbul'da fırtına: Ayasofya Camii minaresinin alemi düştü
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, tarihi yapılarda hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan tarafından inşa edilen minareye ait alem yerinden koparak bahçeye düştü.

MİMAR SİNAN MİNARESİ'NE AİT ALEM BAHÇEYE DÜŞTÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır" denildi.

