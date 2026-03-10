İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
Güncel

İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu! 140 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 74'ü yabancı uyruklu 140 zanlı gözaltına alındı.

AA10 Mart 2026 Salı 17:05 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla teknik ve saha çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda, Sarıyer'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

74'Ü YABANCI UYRUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 140 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

Dijital materyallerde yapılan ön incelemede, şüphelilerin, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan yapılan kontrolde ise dünya genelinde çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.

