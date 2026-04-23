İstanbul'da Gazze için uluslararası dayanışma planı: ''Beyaz Gemi'' kalkışa hazır

Gazze'de sağlık sisteminin ağır kriz yaşadığına dikkat çekilerek hazırlanan “Beyaz Gemi” insani yardım girişiminin tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Doctors To Gaza Türkiye Sorumlusu ve Muhammed Emin Akkoyunlu, girişimin temel hedefinin Gazze'de süren tıbbi malzeme ve gıda ambargosunun sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Acil sağlık ekipleri ve ilaçların bölgeye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

23 Nisan 2026 Perşembe 20:19
Bağcılar Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Sağlık Çalışanları Gazze'ye Gidiyor" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Doctors To Gaza Türkiye Sorumlusu, Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Beyaz Gemi" inisiyatifiyle temel hedeflerinin Gazze'de halen devam eden gıda ve tıbbi yardım ambargosunun bir an önce sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Acil tıbbi ekiplerin, hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin ve ilaçların hızla bölgeye ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Akkoyunlu, bu amaçla yola çıkan inisiyatifin çok kısa sürede yüzlerce sağlık çalışanı, tıbbi malzeme üreticisi, tedarikçi ve eczacılardan devasa destek gördüğünü dile getirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi Medikal Direktörü Ortopedi Uzmanı Dr. Fadel Naim de Gazze'den canlı bağlantıyla programa katılarak çökmekte olan sağlık sisteminin ve hastanelerin durumunu aktardı.

"Beyaz Gemi" ile Gazze'ye gitmek üzere gönüllü olan Uzman Dr. Abdullah Harun Albayrak ve eşi Uzman Dr. Ayşenur Albayrak, bu zorlu yola eş olarak beraber çıkmaya karar vermelerinin hikayesini toplantıya katılanlara anlattı.

Doctors To Gaza Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Abuzer Özkan ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (TABİP-SEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek de ablukanın kırılmasına yönelik destek çalışmalarını aktardı.

Doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire ve paramediklerden oluşan gönüllü sağlık ekibini taşıyacak "Beyaz Gemi", bölgedeki ablukayı kırmayı ve yaralılara umut olmayı hedefliyor. Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'nun öncülüğünde kurulan girişimin, Uluslararası Global Sumud Filosu'na entegre şekilde Gazze kıyılarına hareket etmesi planlanıyor.

