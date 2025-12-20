İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

İstanbul'da Gazze mesaisi: MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 18:15
İstanbul'da Gazze mesaisi: MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi.

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi vermiştir. Garantör ülke olarak Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verilerek, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kalındığı öğrenildi.

