Güncel

İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı İstanbul'da başladı.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
İstanbul'da Gazze Zirvesi başladı
ABONE OL

Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze toplantısına katılan 7 ülkenin dışişleri bakanı İstanbul'da bir araya geldi.

BAKAN FİDAN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI

Türkiye öncülüğünde düzenlenen zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantı çekilen aile fotoğrafının ardından başladı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Masada, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların artırılması var. Zirvede, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine de değinilmesi bekleniyor.

  • Gazze Zirvesi
  • Dışişleri Bakanları
  • Türkiye liderliği

