İstanbul'da gece yağmurla birlikte çamur yağdı

<p>İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/03/22/1c6afde5a4bacae167b3986d98edbe8f.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/03/22/78cb8aa24900caca7be5882dc681dff6.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/03/22/f0293e42761e3b694e1ed11de2761bbb.jpg'/>