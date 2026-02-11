İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

İstanbul'da gece yarısı panik: 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
İstanbul'da gece yarısı panik: 5 katlı bina tahliye edildi
Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.

Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.

