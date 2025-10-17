İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9569
  • EURO
    49,1092
  • ALTIN
    5855.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da göçmen kaçakçılarına darbe: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Güncel

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına darbe: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 5 daire ile şahıs ve şirket banka hesaplarına da el konuldu.

AA17 Ekim 2025 Cuma 11:29 - Güncelleme:
İstanbul'da göçmen kaçakçılarına darbe: Çok sayıda şüpheli gözaltında
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan elde edilen mal değerleri varlığını aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin prosedürlere uygun olarak kiraladıkları araçların yedek anahtarını çıkardıklarını belirledi.

Çalışmalarda şüphelilerini kiraladıkları yere teslim ettikleri ve park haline geçen araçları gizlice alarak göçmen kaçakçılığı yaptıktan sonra taşıtı yerine koydukları tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 5 daire ile şahıs ve şirket banka hesaplarına da el konuldu.

  • istanbul
  • göçmen kaçakçılığı
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.