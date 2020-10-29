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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Burdur çevreleri için gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıklanmıştı. Bu saatlerde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 09:18
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Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sağanak dolayısıyla başta Bakırköy, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı ifade edilmişti. 

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