İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış! Meteoroloji uyardı: Ani sel ve su baskını olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kısa süre içerisinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durumun, özellikle kentin bazı bölgelerinde ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

ANİ SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

Yetkililer, yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli olmasını ve mümkünse kapalı alanlarda kalmasını önerdi. Yağışla birlikte ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi hava olaylarının da görülebileceği uyarısında bulunuldu.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Yağışın kısa süreli ancak yoğun olması beklenirken, bu durumun trafikte aksamalara, su birikintileri nedeniyle yollarda kapanmalara ve toplu taşıma seferlerinde gecikmelere yol açabileceği tahmin ediliyor.