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Güncel

İstanbul'da gölette kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu

İstanbul Silivri'de, serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 20:21 - Güncelleme:
İstanbul'da gölette kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu
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Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi.

Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.

Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.

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