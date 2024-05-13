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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik kilit

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik kilit
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Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cevizlibağ'dan başlayan yoğun trafik, Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerine kadar devam ediyor.

Nurtepe Viyadüğü, Okmeydanı-Hasdal kavşağı yönü, TEM Hasdal Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik ağır seyrederken, Bağcılar Yüzyıl mevkisinde her iki yönde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ispartakule'den başlayan araç yoğunluğu Mahmutbey'e kadar sürüyor.

Sahil yolunda Karaköy-Ortaköy arasında çift yönlü bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

- ANADOLU YAKASINDAKİ YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk dikkati çekiyor.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ile Göztepe ve Bostancı mevkilerinde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Kozyatağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da yoğunluk gözleniyor.

Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ve Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 74 ölçüldü.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta ilerlemeye çalışıyor.

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