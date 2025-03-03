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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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Megakentte sabahın erken saatlerinde ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy-Pendik arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade ve Uzunçayır'daki metro ve metrobüs duraklarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti."

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 67'ye kadar yükseldi.

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