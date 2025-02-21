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Güncel

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik sakin seyrediyor

İstanbul'da trafik, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.

AA21 Şubat 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik sakin seyrediyor
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Kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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