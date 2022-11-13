İstanbul'da hain saldırı... Siyasilerden taziye mesajları

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre patlamada 6 kişinin vefat etti, 53 kişi de yaralandı. Yaşanan kalleş saldırı sonrası ise siyasilerden taziye mesajları yayınlandı.

BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİSİ HASTANELERİMİZDE DEVAM EDİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: HİÇBİR SALDIRI TÜRKİYE'NİN AZİM VE DİRENCİNİ KIRAMAYACAKTIR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye'nin azim ve direncini kıramayacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.