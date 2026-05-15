Küçükçekmece ilçesinde bir otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulmak istendi.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak ilerlemeye devam eden ve bir süre sonra 2. Hürriyet Caddesi üzerinde duran araçtan inen 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisin uyarı ateşi sonrası şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kovalamaca sırasında ekiplerce açılan uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan 1 polisin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.